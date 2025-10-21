Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 21:45

Названа дата начала судебного процесса по делу генерала Попова

Судебный процесс по делу экс-замглавы Минобороны Павла Попова пройдет 28 октября

Павел Попов Павел Попов Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Предварительные слушания по уголовному делу о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова состоятся 28 октября в 235-м гарнизонном военном суде, рассказал адвокат Денис Сагач. Заседание пройдет в закрытом режиме, передает ТАСС.

28 октября в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении Павла Попова, — уточнил Сагач.

По данным защиты, на слушаниях суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения. После этого станет известно, в каком формате пройдет сам процесс — открытом или закрытом.

Попову в окончательной редакции обвинения вменяют пять статей УК РФ: получение взятки, мошенничество, хранение оружия, служебный подлог и превышение полномочий. Дело насчитывает 56 томов, среди которых вещественные доказательства и документы.

Ранее адвокат рассказал о тяжелом состоянии Попова в московском СИЗО, где он с трудом передвигается с ходунками после операции на позвоночнике. Защита настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест, отмечая, что 68-летний обвиняемый за время содержания под стражей потерял более 40 килограммов веса.

Павел Попов
суды
Минобороны РФ
коррупция
