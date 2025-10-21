Классическая пшенная каша на завтрак: пошаговый рецепт

Пшенная каша — это сытное и питательное блюдо, идеально подходящее для начала дня. Она богата витаминами группы B, магнием и железом, что помогает поддерживать энергию и бодрость на протяжении всего утра. Легкая в приготовлении и полезная, эта каша станет отличным вариантом для здорового завтрака.
Ингредиенты
- Пшено — 1 стакан
- Питьевая вода — 2 стакана
- Молоко — 2 стакана
- Соль поваренная пищевая — 1/2 ч. л.
- Сахарный песок — 1 ст. л. (по вкусу)
- Сливочное масло — 20 г
Пошаговый рецепт пшенной каши
Промойте пшено в прохладной воде, чтобы убрать лишнюю горечь, затем обдайте кипятком. Это поможет избавиться от возможного горького привкуса.
В кастрюле вскипятите воду, добавьте промытое пшено и варите его около 10 минут, пока крупа не впитает воду.
Влейте молоко, посолите, добавьте сахар. Убавьте огонь до минимума и варите, помешивая, пока каша не станет мягкой и кремовой, около 15 минут.
Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и дайте настояться под крышкой 5 минут.
Советы и варианты приготовления:
- С орехами и фруктами: добавьте в кашу нарезанные яблоки, груши или орехи для вкуса и текстуры.
- С медом или вареньем: для сладости подайте с медом или вашим любимым вареньем.
- Сытный вариант: при подаче добавьте немного творога или йогурта для белка.
Вот полезная информация о калорийности:
- калорийность — около 100 ккал на 100 г;
- время приготовления — 25 минут.
