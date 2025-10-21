Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:15

Классическая пшенная каша на завтрак: пошаговый рецепт

Классическая пшенная каша Классическая пшенная каша Фото: Shutterstock/Fotodom

Пшенная каша — это сытное и питательное блюдо, идеально подходящее для начала дня. Она богата витаминами группы B, магнием и железом, что помогает поддерживать энергию и бодрость на протяжении всего утра. Легкая в приготовлении и полезная, эта каша станет отличным вариантом для здорового завтрака.

Ингредиенты

  • Пшено — 1 стакан
  • Питьевая вода — 2 стакана
  • Молоко — 2 стакана
  • Соль поваренная пищевая — 1/2 ч. л.
  • Сахарный песок — 1 ст. л. (по вкусу)
  • Сливочное масло — 20 г

Пошаговый рецепт пшенной каши

Промойте пшено в прохладной воде, чтобы убрать лишнюю горечь, затем обдайте кипятком. Это поможет избавиться от возможного горького привкуса.

В кастрюле вскипятите воду, добавьте промытое пшено и варите его около 10 минут, пока крупа не впитает воду.

Влейте молоко, посолите, добавьте сахар. Убавьте огонь до минимума и варите, помешивая, пока каша не станет мягкой и кремовой, около 15 минут.

Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и дайте настояться под крышкой 5 минут.

Советы и варианты приготовления:

  • С орехами и фруктами: добавьте в кашу нарезанные яблоки, груши или орехи для вкуса и текстуры.
  • С медом или вареньем: для сладости подайте с медом или вашим любимым вареньем.
  • Сытный вариант: при подаче добавьте немного творога или йогурта для белка.

Вот полезная информация о калорийности:

  • калорийность — около 100 ккал на 100 г;
  • время приготовления — 25 минут.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: салат «Цезарь» с курицей.

Читайте также
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Общество
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Ужин без хлопот: рецепт курицы в духовке в медово-горчичном маринаде
Семья и жизнь
Ужин без хлопот: рецепт курицы в духовке в медово-горчичном маринаде
В тандеме с картошечкой: простой рецепт курицы в духовке — очень сочно
Семья и жизнь
В тандеме с картошечкой: простой рецепт курицы в духовке — очень сочно
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента
Семья и жизнь
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента
Воскресили десерт из прошлого: готовим старинную русскую кулагу из ягод
Семья и жизнь
Воскресили десерт из прошлого: готовим старинную русскую кулагу из ягод
блюда
еда
кулинария
кухня
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.