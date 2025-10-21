На Западе заявили о прорыве обороны ВСУ в Донбассе Аналитик Уотсон заявил о прорыве российской армии под Красноармейском

Военнослужащие Вооруженных сил России прорвали оборону украинской армии в районе Красноармейска (Покровска), сообщил аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х. По его данным, военнослужащие ВСУ были вынуждены оставить свои позиции после наступления российской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Эксперт отметил, что для прикрытия отступающих основных сил было оставлено значительное число военнослужащих «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Уотсона, это является финалом оборонительной системы ВСУ в регионе.

Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около тысячи человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников «Азова». Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе, — написал аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска могут полностью освободить ДНР до весны 2026 года. По его мнению, России придется занимать Донбасс военным, а не дипломатическим путем. Так он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из региона в обмен на мирные переговоры.