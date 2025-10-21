Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин

Алтайский преступник Виталий Манишин, также известный как барнаульский маньяк, подал апелляционную жалобу на приговор, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Защитник серийного убийцы оспаривает решение Калманского районного суда, вынесенное в начале октября. Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы.
Согласно источникам агентства, адвокат Манишина требует полного оправдания своего подзащитного, несмотря на доказанную вину в совершении множества тяжких преступлений. По данным судебных материалов, осужденный должен выплатить 4 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим.
Следственные органы установили причастность мужчины к 11 эпизодам убийств, совершенных в период с 1989 по 2000 год. В ходе следствия Манишин подробно рассказал о своих преступлениях и указал места захоронения тел жертв.
Следствием установлено, что его жертвами стали абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета. На суде было доказано, что фигурант предлагал своим жертвам оказать помощь в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством. Маньяк знакомился с молодыми девушками в Барнауле.