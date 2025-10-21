Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:55

Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы

Экс-замглавы метро Москвы Дощатову продлили арест по делу о взятке в виде Toyota

Дмитрий Дощатов Дмитрий Дощатов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему первому заместителю начальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за приемку полушпал для новых веток метро, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Судья поддержал соответствующие ходатайства следствия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Дмитрию Дощатову, — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Дощатов признал вину в получении взятки. При этом его адвокат считает, что суд не учел признательное отношение экс-замначальника в содеянном при продлении срока ареста. Его оставили в СИЗО до 23 июня, срок следствия продлен до 22 июля. Также по делу проходят бенефициар АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский, генеральный директор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

До этого стало известно, что Дощатов во время развода передал жене элитную недвижимость. Речь идет о квартире в жилом комплексе «Алые паруса», кадастровая стоимость которой составляет 54,5 млн рублей. Ей также перешли машино-место и автомобиль.

