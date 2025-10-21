Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:12

Людей эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на юге Москвы

В Москве загорелся бизнес-центр «Данилов Плаза»

Фото: NEWS.ru

Во вторник, 21 октября, в здании бизнес-центра «Данилов Плаза» на юге Москвы произошел пожар, сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что из здания эвакуировали людей, на месте работает бригада МЧС.

На кадрах с места событий можно увидеть зал супермаркета, расположенного на цокольном этаже здания. В результате срабатывания системы пожаротушения на полу в помещении разлилась вода. Никто не пострадал, сообщили пожарные.

Ранее в Астраханской области подразделения МЧС тушили крупный пожар на складе с пластиковыми трубами. Площадь возгорания достигала 12 тыс. квадратных метров. На месте происшествия работали около 80 специалистов и 28 единиц техники.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами. Пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

Кроме того, стало известно о возгорании в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По информации МЧС, пламя распространилось на 18 квадратных метров, прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь. Из здания самостоятельно вышли 30 человек.

пожары
Москва
происшествия
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве «пропала» верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.