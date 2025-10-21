Людей эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на юге Москвы В Москве загорелся бизнес-центр «Данилов Плаза»

Во вторник, 21 октября, в здании бизнес-центра «Данилов Плаза» на юге Москвы произошел пожар, сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что из здания эвакуировали людей, на месте работает бригада МЧС.

На кадрах с места событий можно увидеть зал супермаркета, расположенного на цокольном этаже здания. В результате срабатывания системы пожаротушения на полу в помещении разлилась вода. Никто не пострадал, сообщили пожарные.

Ранее в Астраханской области подразделения МЧС тушили крупный пожар на складе с пластиковыми трубами. Площадь возгорания достигала 12 тыс. квадратных метров. На месте происшествия работали около 80 специалистов и 28 единиц техники.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами. Пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

Кроме того, стало известно о возгорании в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По информации МЧС, пламя распространилось на 18 квадратных метров, прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь. Из здания самостоятельно вышли 30 человек.