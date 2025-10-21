Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:19

Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине

Хинштейн: Курская область отправит на Белгородчину передвижные котельные

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Курская область предоставила Белгородской области передвижные резервные котельные для помощи в сложной ситуации, сообщил губернатор Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм». Решение было принято после личной просьбы главы соседнего региона Вячеслава Гладкова о временной передаче оборудования.

Накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ [губернатор Белгородской области] Вячеслав Александрович Гладков, где непростая ситуация. <…> Он попросил те передвижные котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, отдать им хотя бы на время. Сейчас за счет федеральных средств они себе их тоже закупают, — сказал Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области сообщил о сокращении числа министерств в региональном правительстве с 24 до 17. По словам главы региона, реорганизация ведомств направлена на переход от планирования к практической работе по восстановлению инфраструктуры и повышению эффективности управления.

Кроме того, Хинштейн заявил о распределении сербской финансовой помощи в объеме 472 млн рублей. Средства направят на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медицинских учреждений, включая капремонт реабилитационного центра и родильного дома.

котельные
Курская область
Белгородская область
Александр Хинштейн
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве «пропала» верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.