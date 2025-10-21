Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине

Курская область предоставила Белгородской области передвижные резервные котельные для помощи в сложной ситуации, сообщил губернатор Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм». Решение было принято после личной просьбы главы соседнего региона Вячеслава Гладкова о временной передаче оборудования.

Накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ [губернатор Белгородской области] Вячеслав Александрович Гладков, где непростая ситуация. <…> Он попросил те передвижные котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, отдать им хотя бы на время. Сейчас за счет федеральных средств они себе их тоже закупают, — сказал Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области сообщил о сокращении числа министерств в региональном правительстве с 24 до 17. По словам главы региона, реорганизация ведомств направлена на переход от планирования к практической работе по восстановлению инфраструктуры и повышению эффективности управления.

Кроме того, Хинштейн заявил о распределении сербской финансовой помощи в объеме 472 млн рублей. Средства направят на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медицинских учреждений, включая капремонт реабилитационного центра и родильного дома.