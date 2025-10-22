Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:34

Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале

Беспилотники ВСУ атаковали Махачкалу, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Один из дронов врезался в строящийся объект, другой взорвался над промышленной территорией.

В связи с инцидентом в аэропорту города ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, говорится в публикации. Жертв и пострадавших в результате авианалета не зафиксировано.

Ранее губернатор Мордовии Артем Здунов сообщил о повреждении промышленного объекта на территории региона в результате массированного налета украинских беспилотников. Глава субъекта уточнил, что для устранения последствий атаки привлечены все необходимые оперативные службы.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели 20 гражданских лиц, включая одного ребенка, в результате ударов ВСУ за последнюю неделю. Дипломат также сообщил, что ранения различной степени тяжести получили 85 человек, среди которых семеро несовершеннолетних.

Также Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении трех мирных жителей в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в республике. Также он заявил о получении травм жительницей Макеевки 1963 года рождения при другом ударе дрона.

