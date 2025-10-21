Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:50

В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю

Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей, включая ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От ударов Вооруженных сил Украины за минувшую неделю погибли 20 мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, вместе с тем пострадали 85 человек, включая семерых несовершеннолетних.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 105 мирных жителей: ранены 85 человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе один несовершеннолетний, — написал Мирошник.

Посол отметил, что 72 раненых, что составляет более 70% от общего числа, получили травмы из-за атак украинских БПЛА. Большего всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что подросток 2010 года рождения пострадал при атаке беспилотников ВСУ на город Клинцы. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. Он добавил, что в двух многоквартирных домах выбиты стекла, также повреждено три автомобиля.

