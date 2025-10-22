Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:49

Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек

В Уганде 63 человека погибли в крупном ДТП с автобусами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 63 человек погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия в центральной части Уганды, сообщила пресс-служба местной полиции. Авария с участием четырех транспортных средств произошла при попытке водителей двух автобусов совершить обгон по встречной полосе, что привело к лобовому столкновению и вызвало «цепную реакцию».

В результате дорожной аварии, произошедшей 22 октября в 00:15 по местному времени около населенного пункта Киталеба, погибли 63 человека, несколько человек пострадали, — говорится в материале.

Ранее на улице Савушкина в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Инцидент случился на автобусной остановке, в результате чего три человека получили повреждения и были госпитализированы, а правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Кроме того, на улице Новоженова в Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Согласно предварительной информации, у фуры отказала тормозная система, что привело к столкновению с 11 автомобилями, при этом два человека погибли, а еще шестеро получили повреждения.

