Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:43

В Петербурге произошло столкновение автобусов

Три пассажира пострадали в ДТП с двумя автобусами в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сегодня, 19 октября, в 8:00 утра на улице Савушкина в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Авария произошла на автобусной остановке.

Трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Начато расследование обстоятельств аварии.

Ранее на трассе близ города Лахти в Финляндии из-за тумана произошло масштабное ДТП с участием около 40 машин. На кольцевой автодороге также случилась массовая авария. В результате инцидентов пострадали десять человек. По словам очевидцев, видимость резко ухудшилась, что привело к столкновениям автомобилей.

До этого в бразильском штате Пернамбуку произошло смертельное ДТП с участием автобуса. По меньшей мере 17 пассажиров погибли, еще несколько человек получили травмы. По предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом, что привело к аварии.

Также в Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом: автомобиль ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 18-летняя пассажирка, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних девушек, получили травмы.

ДТП
Санкт-Петербург
пострадавшие
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.