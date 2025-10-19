В Петербурге произошло столкновение автобусов Три пассажира пострадали в ДТП с двумя автобусами в Петербурге

Сегодня, 19 октября, в 8:00 утра на улице Савушкина в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Авария произошла на автобусной остановке.

Трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Начато расследование обстоятельств аварии.

