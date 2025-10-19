Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:04

Туман и гололед спровоцировали ДТП с участием 40 машин

Из-за тумана и гололеда на трассе у финского города Лахти столкнулись 40 машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Масштабное ДПТ с участием около 40 машин случилось из-за тумана на трассе близ города Лахти в Финляндии, сообщает Yle. Вторая массовая авария произошла на кольцевой автодороге. Общее число пострадавших составило десять человек.

На кадрах, снятых видеорегистраторами, видно, что машины скользят по асфальту и теряют сцепление. На трассе, погруженной в дымку, видны десятки автомобилей. По словам очевидцев, незадолго до этого на дорогу резко опустился туман.

Ничего не было видно. Затем через мгновение начались глухие удары: машины сталкивались друг с другом, — рассказал очевидец Репе Суонпяя.

Машина Суонпяя оказалась в первой десятке транспортных средств, которые столкнулись друг с другом. Находившиеся на месте службы спасения сообщили, что те, кто не пострадал, могут покинуть место аварии пешком, после чего их довезут на такси до пункта назначения.

Ранее погода парализовала движение на трассе до Уфы. Из-за снегопада пробка растянулась на десятки километров, был перекрыт участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Кроме того, многие водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, из-за чего на трассе произошло несколько столкновений.
