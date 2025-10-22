Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:09

Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты

«Работа.ру»: самые большие зарплаты студентам предлагали в сфере транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые большие средние зарплаты для студентов в этом году предлагали в сфере транспорта и логистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Работа.ру». При этом в сфере IT, интернета и телекома зарплаты оказались вдвое ниже.

Средние зарплатные предложения для студентов в первом — третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рубль) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей), — говорится в исследовании.

Отмечается, что в сфере IT среднее предложение составляет 56 257 рублей. Наименьшую оплату труда предлагали в финансовой сфере и страховании — 52 394 рубля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью.

До этого глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что зарплаты курьеров в 200–300 тыс. рублей в месяц подогревают конкуренцию за работников на фоне кадрового дефицита в сфере логистики. Он назвал такие выплаты крайней мерой, которая выглядит избыточной даже при высоком спросе на доставку.

зарплаты
Россия
экономика
студенты
