Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты

Самые большие средние зарплаты для студентов в этом году предлагали в сфере транспорта и логистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Работа.ру». При этом в сфере IT, интернета и телекома зарплаты оказались вдвое ниже.

Средние зарплатные предложения для студентов в первом — третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рубль) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей), — говорится в исследовании.

Отмечается, что в сфере IT среднее предложение составляет 56 257 рублей. Наименьшую оплату труда предлагали в финансовой сфере и страховании — 52 394 рубля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью.

До этого глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что зарплаты курьеров в 200–300 тыс. рублей в месяц подогревают конкуренцию за работников на фоне кадрового дефицита в сфере логистики. Он назвал такие выплаты крайней мерой, которая выглядит избыточной даже при высоком спросе на доставку.