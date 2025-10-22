Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 02:47

Трамп заявил о совпадении некоторых интересов России и Украины

Трамп: Путин и Зеленский хотят прекращения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят прийти к завершению украинского конфликта, сообщили на сайте Белого дома. Он подчеркнул, что существовавшая ранее угроза эскалации в третью мировую войну в настоящее время миновала.

Я считаю, что Путин хочет прекращения этого. Я думаю, Зеленский хочет прекращения этого. И я считаю, что это прекратится, — сказал Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ждут от Канады, Великобритании и Германии наращивания экономического давления на Россию путем согласованных усилий по линии G7. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой британского Минфина Рейчел Ривс, министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал NEWS.ru, что Трамп больше не симпатизирует Зеленскому. По его словам, встреча глав государств стала показательным событием, поскольку Киев не смог договориться о поставках ракет Tomahawk.

