22 октября 2025 в 02:14

«Спартак» и «Локомотив» устроят битву за выход в полуфинал

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» встретятся в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России. Матч столичного дерби определит одного из претендентов на выход в полуфинал турнира.

Краснобелым удалось занять первое место в группе С после уверенной победы над махачкалинским «Динамо» со счетом 3:1. Железнодорожники довольствовались второй позицией в группе D после того, как ЦСКА обыграл «Акрон».

Обе команды обладают внушительной коллекцией трофеев в данном турнире. «Локомотив» делит с «ЦСКА» рекорд по количеству завоеванных Кубков России, тогда как «Спартак» имеет в своей истории пять побед в этом соревновании.

Ранее стало известно, что сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд (U-20). В финальном матче мундиаля в Чили марокканские спортсмены уверенно обыграли сборную Аргентины со счетом 2:0, несмотря на то, что аргентинцы являются шестикратными чемпионами в этой возрастной категории.

До этого было названо имя самого высокооплачиваемого футболиста. По версии Forbes, первое место занял 40-летний португалец Криштиану Роналду. Он выступает за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».

