«Спартак» и «Локомотив» устроят битву за выход в полуфинал

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» встретятся в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России. Матч столичного дерби определит одного из претендентов на выход в полуфинал турнира.

Краснобелым удалось занять первое место в группе С после уверенной победы над махачкалинским «Динамо» со счетом 3:1. Железнодорожники довольствовались второй позицией в группе D после того, как ЦСКА обыграл «Акрон».

Обе команды обладают внушительной коллекцией трофеев в данном турнире. «Локомотив» делит с «ЦСКА» рекорд по количеству завоеванных Кубков России, тогда как «Спартак» имеет в своей истории пять побед в этом соревновании.

