Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 02:45

Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире

Forbes: Роналду возглавил список наиболее высокооплачиваемых футболистов

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Global Look Press

В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes первое место занял 40-летний португалец Криштиану Роналду. Он выступает за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».

В сезоне-2025/26 спортсмен заработает $230 млн. Доход Роналду от рекламы составит примерно $50 млн. Суммарный заработок эксперты оценили в $280 млн.

Второе место досталось нападающему клуба «Интер Майами» Лионелю Месси ($130 млн). Топ-3 замыкает форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема ($104 млн).

Последнее, 10-е место, в списке занял 18-летний игрок команды «Барселона» Ламин Ямаль. В сезоне-2025/26 он получит $43 млн.

Для составления рейтинга журнал учитывает заработки спортсменов на поле. Речь идет о зарплатах, оформленных через клуб имиджевых правах и бонусах. Прочие доходы поступают от контрактов с брендами, мерчендайзинга, рекламным объявлениями и прибыли от личного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Роналду оформил дубль во встрече с Венгрией, завершившейся со счетом 2:2, и превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, доведя этот показатель до 41 гола.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
рейтинги
заработок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Студентов-медиков научат управлять медицинскими дронами
Россиянам рассказали, какое наказание ждет кибермошенников
Зеленского заподозрили в желании получить карт-бланш на оружие США
Мужчинам и женщинам назвали неочевидную причину репродуктивных проблем
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
Росавиация «убрала» самолеты над еще пятью российскими аэропортами
«Болезненный удар»: на Западе отреагировали на будущие переговоры США и РФ
Умер легендарный гитарист Kiss Фрейли: причина, что известно
Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд
Психолог ответила, как воспитать уверенного в себе ребенка
Зеленский напрягся: Одесса на грани бунта — в городе просыпается подполье
Названо два потенциальных места встречи Трампа и Путина в Будапеште
Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире
В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие
Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска
Путин высказал Трампу свое мнение о передаче Tomahawk Киеву
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.