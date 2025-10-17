Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире

Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире Forbes: Роналду возглавил список наиболее высокооплачиваемых футболистов

В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes первое место занял 40-летний португалец Криштиану Роналду. Он выступает за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».

В сезоне-2025/26 спортсмен заработает $230 млн. Доход Роналду от рекламы составит примерно $50 млн. Суммарный заработок эксперты оценили в $280 млн.

Второе место досталось нападающему клуба «Интер Майами» Лионелю Месси ($130 млн). Топ-3 замыкает форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема ($104 млн).

Последнее, 10-е место, в списке занял 18-летний игрок команды «Барселона» Ламин Ямаль. В сезоне-2025/26 он получит $43 млн.

Для составления рейтинга журнал учитывает заработки спортсменов на поле. Речь идет о зарплатах, оформленных через клуб имиджевых правах и бонусах. Прочие доходы поступают от контрактов с брендами, мерчендайзинга, рекламным объявлениями и прибыли от личного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Роналду оформил дубль во встрече с Венгрией, завершившейся со счетом 2:2, и превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, доведя этот показатель до 41 гола.