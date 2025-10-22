Приметы 22 октября: Яков Дровопилец — День первой каши

В этот осенний день верующие вспоминают апостола Иакова Алфеева, одного из учеников Иисуса Христа. В народе день прозвали Дровопильцем. Как раз в конце октября стартовал активный сезон заготовки дров: считалось, что дрова, нарубленные после дня Якова, горят лучше и дольше. Кроме того, этот день был связан с урожаем: «Яков придет, крупицу пришлет», то есть пора готовить блюда из нового зерна.

А еще в этот же день обязательно следовало приготовить кашу. Поэтому 22 октября даже называли Днем первой каши.

Погодные приметы 22 октября: что предвещает мороз

По наблюдениям предков, именно погода 22 октября нередко отражала то, каким окажется зимний период.

Утренний туман или роса — к более теплой и долгой осени.

Если на крышах появляются длинные сосульки или на земле проступает мелкая ледяная крупа, это верный знак: жди раннюю и очень снежную зиму.

Ясное безоблачное небо — к сильным морозам и большим снегопадам.

Ветер с севера сулит затяжные морозы, а если погода стоит тихая и теплая — впереди мягкая, умеренная зима.

Когда же лиственница долго не сбрасывает иголки, народ говорит: снег задержится и выпадет поздно.

Интересный обычай: 22 октября можно загадать желание! Если в небе ярко светит солнце, нужно выйти на улицу и, глядя на светило, загадать желание — оно должно сбыться.

Приметы о зверях и птицах на 22 октября

Приметы на 22 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воробьи прыгают с ветки на ветку, собирают пух — к морозам.

Кошки мяукают и бегают беспокойно по двору — к изменению погоды.

Гуси улетели или сидят на земле — грядут холода.

Что можно делать 22 октября

22 октября наши предки заготавливали дрова. Мужчинам следовало обязательно нарубить хотя бы немного, чтобы обеспечить дом теплом на зиму. А еще нужно было варить и есть кашу. На столе обязательно должна быть каша (овсяная, пшенная или любая другая) из нового зерна, заправленная свежим маслом или салом. Это блюдо символизировало достаток и здоровье. Кормить нужно было не только свою семью, но и угостить соседей, родных и нуждающихся, чтобы в доме всегда был достаток. Кроме каши, подавать старались пироги.

День без ссор и шитья: чего нельзя делать 22 октября — табу дня

Нельзя начинать новые серьезные дела или ремонт — удачи не принесут.

Стоит отложить шитье, вязание и в целом не трогать сегодня иголки и спицы, иначе призовешь к себе болезни.

Ссоры, конфликты и даже старые обиды, о которых вспомнил сегодня, рискуют стать по-настоящему опасными и затянуться надолго.

Нельзя приходить в гости с пустыми руками и отказываться от угощения — это может навлечь беду на финансы.

Что можно и чего нельзя делать 22 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

А еще девушкам в этот день запрещали выходить на улицу до обеда, особенно против ветра, — верили, что ветер может «сдуть красоту с лица».

Где находятся мощи святых в России? Рассказали об интересных местах для паломников.