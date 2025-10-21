Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:38

Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО

Финансист Мехтиев: риски ипотеки от МФО напрямую связаны с долговой нагрузкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянам, рассматривающим возможность получить льготную ипотеку от государственных микрокредитных организаций, стоит в первую очередь опасаться не вывески МФО, а собственной долговой нагрузки, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, комментируя новые правила выдачи ипотеки. Они вступают в силу с 22 октября.

Многие опасаются аббревиатуры МФО, но если организация принадлежит государству, то риски заключаются не в ее юридическом статусе. Какой бы ни была программа поддержки, платить по процентам всегда самому заемщику. Поэтому главный риск состоит в том, что может не хватить денег на его обслуживание, — сказал Мехтиев.

По словам эксперта, даже при соответствии всем критериям для получения «суперльгот» необходимо тщательно оценить свои финансы. Если соотношение суммы платежей по всем кредитам к среднемесячным доходам превышает 50%, от новых долгов лучше отказаться, отметил он.

Как сообщалось ранее, с 22 октября микрофинансовые организации получат возможность предоставлять ипотечные займы. Такое право будет предоставлено не всем МФО и не для всех видов ипотечного кредитования. Деятельность микрофинансовых организаций, получивших соответствующие полномочия, будет находиться под особым контролем Банка России. Выдавать ипотечные кредиты смогут только региональные МФО, полностью принадлежащие субъекту Российской Федерации.

ипотека
мфо
кредиты
долги
заёмщики
Наталья Петрова
Н. Петрова
