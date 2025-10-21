Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО

Россиянам, рассматривающим возможность получить льготную ипотеку от государственных микрокредитных организаций, стоит в первую очередь опасаться не вывески МФО, а собственной долговой нагрузки, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, комментируя новые правила выдачи ипотеки. Они вступают в силу с 22 октября.

Многие опасаются аббревиатуры МФО, но если организация принадлежит государству, то риски заключаются не в ее юридическом статусе. Какой бы ни была программа поддержки, платить по процентам всегда самому заемщику. Поэтому главный риск состоит в том, что может не хватить денег на его обслуживание, — сказал Мехтиев.

По словам эксперта, даже при соответствии всем критериям для получения «суперльгот» необходимо тщательно оценить свои финансы. Если соотношение суммы платежей по всем кредитам к среднемесячным доходам превышает 50%, от новых долгов лучше отказаться, отметил он.

Как сообщалось ранее, с 22 октября микрофинансовые организации получат возможность предоставлять ипотечные займы. Такое право будет предоставлено не всем МФО и не для всех видов ипотечного кредитования. Деятельность микрофинансовых организаций, получивших соответствующие полномочия, будет находиться под особым контролем Банка России. Выдавать ипотечные кредиты смогут только региональные МФО, полностью принадлежащие субъекту Российской Федерации.