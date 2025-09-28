Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 18:51

Составлен список законов, которые вступают в силу в октябре

В октябре у российских бюджетников вырастут зарплаты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

С октября 2025 года вступают в действие новые нормативные акты, затрагивающие преимущественно сферу финансовых услуг и выплаты бюджетной сфере, сообщает «Российская газета». Отдельным категориям государственных служащих и сотрудникам силовых ведомств будет повышена заработная плата, а в банковских приложениях появится специальная функция для сообщений о мошеннических операциях.

Так, с 1 октября запланировано увеличение на 7,6% заработной платы для работников бюджетной сферы и силовых структур. Данная мера коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, а также персонала учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Начиная с 22 октября микрофинансовые организации получат возможность предоставлять ипотечные займы. Важно отметить, что такое право будет предоставлено не всем МФО и не для всех видов ипотечного кредитования. Деятельность микрофинансовых организаций, получивших соответствующие полномочия, будет находиться под особым контролем Банка России. Выдавать ипотечные кредиты смогут только региональные МФО, полностью принадлежащие субъекту Российской Федерации.

Вместе с этим с 1 октября в мобильных приложениях крупнейших банковских учреждений появится специальная кнопка для оперативного информирования о мошеннических действиях. Новые правила распространяются на системно значимые кредитные организации. Данная функция позволит клиентам сообщать о подозрительных денежных переводах и получать электронные справки о каждой зафиксированной сомнительной операции.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность для иностранных агентов за нарушения в их деятельности. Согласно действующим нормам, уголовная ответственность за нарушение законодательства наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

экономика
финансы
зарплаты
законы
