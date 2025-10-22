Евросоюз раскрыл, когда у Украины закончатся деньги El País: Украина может остаться без денег в первом квартале 2026 года

Украина обладает ограниченными финансовыми возможностями для поддержания экономической стабильности, передает газета El País. По оценкам источника, имеющихся ресурсов хватит лишь до завершения первого квартала 2026 года.

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Киеву масштабной финансовой поддержки. Обсуждается выделение беспроцентных кредитов на сумму до €140 млрд (13,2 трлн рублей).

Отмечается, что бюджет Украины в последние годы формируется с существенным дефицитом. Собственные доходы государства позволяют финансировать только военные расходы, а остальные статьи зависят от иностранной помощи.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в бюджете Украины на 2026–2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ.

Кроме того, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о признании министром финансов Украины Сергеем Марченко недостатка бюджетных ассигнований на армейские нужды до конца года. Согласно предоставленной информации, объем финансового дефицита достигает приблизительно 300 млрд гривен (601 млрд рублей).