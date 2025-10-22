В Ленобласти сбивают украинские БПЛА Дрозденко: в Лужском районе Ленобласти системы ПВО сбили несколько БПЛА

В Лужском районе Ленинградской области началась работа систем ПВО, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА.

В Лужском районе работает ПВО, по предварительным данным, поражено несколько БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Он также предупредил жителей о снижении скорости мобильного интернета.

До этого Минобороны России рассказало об уничтожении 55 украинских беспилотников в ночь на 21 октября над территорией страны и акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, больше всего дронов сбили над Ростовской областью, а также над Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на город Клинцы Брянской области пострадал подросток 2010 года рождения. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, у него зафиксированы ушибы. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома и три автомобиля.