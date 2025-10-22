Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 октября 2025 в 05:22

Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов

Дрозденко: в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал губернатор.

Ранее стало известно, что обрушение стены жилого дома на Западном шоссе в Батайске произошло из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших среди жильцов не зафиксировано. Из поврежденного здания было эвакуировано 20 человек, и в настоящее время решается вопрос их временного размещения. На место происшествия немедленно прибыл исполняющий обязанности главы администрации города для координации работ.

До этого в Ульяновской области была предотвращена попытка атаки ВСУ на электроподстанцию в поселке Вешкайма. В результате инцидента никто не пострадал, а подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают сотрудники специальных служб, а режим беспилотной опасности на территории области уже отменен.

