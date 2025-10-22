Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 октября

В результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в Макеевке от удара БПЛА получила ранения еще одна женщина 1963 года рождения.

«На автодороге Светлодарск — Новолуганское в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на автомобиль тяжело ранен мужчина 1980 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1950 г. р. и мужчина 1949 г. р.», — сказано в публикации.

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 58 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака произошла 21 октября в вечерние часы.

«21 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака была отражена в течение нескольких часов днем 21 октября.

«21 октября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сказано в заявлении.

По слова главы региона, беспилотники ВСУ также упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал Слюсарь.

Дежурными силами ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 14 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над Ростовской, Воронежской и Саратовской областями.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела в квартирах были выбиты окна.

Читайте также:

Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский

Встреча Путина и Трампа: состоится ли, новые детали, будет ли Зеленский

Подкуп, компромат: в США готов план устранения Зеленского, при чем тут Рада