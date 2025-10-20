Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 23:33

Российская ПВО отразила массированную атаку БПЛА

Минобороны РФ: за три часа сбито 14 украинских БПЛА над тремя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными силами ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 14 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над Ростовской, Воронежской и Саратовской областями.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская система ПВО С-350 «Витязь», известная как «убийца крылатых ракет», способна эффективно противостоять американским Tomahawk. По его словам, РФ обладает большим арсеналом, который позволяет успешно поражать подобные снаряды.

До этого сообщалось, что за сутки российские средства ПВО уничтожили две управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 323 беспилотника. С начала спецоперации ликвидировано 91,2 тыс. БПЛА.

Также 18 октября пресс-служба российского Минобороны заявила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

