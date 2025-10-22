Симоньян сообщила о первом пройденном курсе химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о завершении первого курса химиотерапии, об этом она написала в Telegram-канале. Лечение было проведено 21 октября.

Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. <...> Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая, — написала она.

Симоньян уточнила, что проходит лечение в государственной клинике по программе обязательного медицинского страхования. Она так же опровергла слухи о том, что у нее 3 стадия рака и заявила, что имеет 1-2 стадию заболевания.

Ранее Симоньян сообщила, что начинает прохождение химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра. Симоньян добавила, что не знает, когда ей удастся выйти на связь, так как все зависит от самочувствия.

До этого Симоньян попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «все будет хорошо». По ее словам, эти слова утешения она часто слышала, когда режиссер Тигран Кеосаян находился в коме.