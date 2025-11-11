От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников

В Ozon растет число клиентов и товарооборот продавцов — сейчас у компании 63 млн покупателей и более 650 тыс. продавцов. При этом 8 из 10 предпринимателей живут в регионах России.

Поэтому, чтобы быстро доставлять заказы и снизить сроки отгрузки товаров на складах, бренд расширяет логистическую инфраструктуру в регионах. Сейчас она включает 51 фулфилмент-центр, более 170 сортировочных центров и свыше 78 тыс. пунктов выдачи заказов.

В Сочи работают два сортировочных центра Ozon. Сюда направляются товары, которые везут из ближайших фулфилмент-центров, например в Адыгейске и Новороссийске. В дальнейшем посылки из сортировочного центра направляются в доставку до двери клиента либо в пункт выдачи. Руководитель Хаб Сочи Барановское поделился секретом успешной длительной работы в компании и рассказал, почему изменения — это круто, а он «даже думать не хочет об уходе».

Владислав Сургай рассказал, как изменились процессы в компании за последние шесть лет, которые он работает в Ozon. Каким образом ему удалось пройти путь от линейного сотрудника до руководящей позиции и сформировать свою команду, в чем уникальность локации сортировочного центра, какие изменения происходят в складской логистике. А также — о профпланах и возможностях роста в Ozon Fulfillment.

— Как давно ты работаешь в Ozon и на каких позициях?

— Я пришел в Ozon в 2018 году, когда компания только начинала работу в Сочи. Тогда здесь были только ПВЗ, и объемы были минимальными — примерно 500 постингов на город.

Позже Ozon снял небольшой склад — около 400 кв. м. Штат был крошечный — диспетчер и кладовщик. Я и пришел кладовщиком.

Владислав Сургай Фото: пресс-служба Ozon

По образованию я экономист, окончил университет по направлению «Анализ и аудит», но в Сочи с работой по специальности было сложно, вакансий мало. Решил попробовать себя в чем-то другом, понял, что в логистике в моем регионе есть перспективы роста, и начал с позиции кладовщика.

Со временем склад переехал и расширился. Сейчас на два логистических объекта в городе приходится более 10 тыс. кв. м. Я стал старшим участка, затем начальником смены, которым долгое время проработал — до 2024 года, а сейчас я руководитель сортировочного центра. Так и прошел путь от кладовщика до руководителя объекта.

— Какой была доставка в городе, когда здесь еще не было складов?

— Доставка начиналась прямо из пункта выдачи — тогда запустили пробный формат курьерской доставки. Курьеры развозили до 10 заказов в день. Такой формат сохранился и сейчас: у нас есть крупные ПВЗ со своими курьерами, их называют ПВЗК.

Позже компания открыла сортировочный центр, куда стал приходить товар для распределения между курьерами.

Вначале объемы были небольшие — в сутки приезжала одна «газелька» с заказами. Сейчас все по-другому, например, в августе мы обработали около 110 тыс. заказов. А на старте была всего 1 тыс. заказов в месяц.

— Что входит в твои ежедневные задачи как руководителя сортировочного центра?

— Основная задача — организация процессов на объекте, выполнение финансовых показателей и контроль отчетности. В целом сейчас структура компании меняется и возвращается к более универсальной модели, где руководитель объекта отвечает за все: пожарную безопасность, инструктажи, табелирование, медосмотры, связь с арендодателем.

Получается широкий список обязанностей, работы много. Есть и часть с отчетами — обязательные формы для государства; плюс контроль прохождения медкомиссий — например, это обязательно для водителей электроштабелеров.

— Почему ты изначально выбрал именно Ozon?

— Все получилось случайно — меня позвал друг. Он устраивался в Ozon диспетчером, а я — кладовщиком. Тогда в Сочи почти не было крупных компаний в сфере логистики. Ни «Яндекс.Маркета», ни Wildberries — Ozon был первым, кто начал развивать складскую инфраструктуру в городе. По сути, конкуренции не было.

Я понимал, что на обычный склад без перспектив роста идти не хочу, а в Ozon видел возможность для карьеры, я ведь хотел стать руководителем.

— Помнишь свой первый день на работе в компании? Какие были впечатления?

— Тогда я учился работать с ТСД, терминалом сбора данных — это оказалось несложно, примерно как с телефоном. А вот с гидравлической тележкой, «рохлей», поначалу было непривычно, сложно поворачивать. Но объемы тогда были небольшие, и было время спокойно освоиться. Нас обучали коллеги из других городов, рассказывали, как работать в системе Ozon — еще старой, с простым интерфейсом, но рабочей. Это была не просто физическая работа по перемещению товара — на складе нужно было сразу учиться приемке, инвентаризации, обработке заказов. Процесс был интересным.

— Сколько сейчас у вас сотрудников и какой поток проходит через склад?

— С нашего склада товары передаются в пункты выдачи, также сюда направляются товары по модели FBS (когда продавец передает заказ в доставку со своего склада) и товары клиентов через сервис «Ozon Посылка» (для отправки заказов между клиентами через пункты выдачи). Сюда приходят и возвраты клиентов, и крупногабаритный товар, и кросс-докинг (прямой поток товаров без размещения на складе). А вот на соседнем складе — только прямой поток, там объем передачи на выдачу в два раза больше. Но если считать с учетом обрабатываемых возвратов, получается поток примерно в 50 тыс. заказов. У нас высокая производительность — примерно 1 тыс. операций на человека. С нами также сотрудничают работники через Ozon Job — приложение, где можно брать отдельные задачи на складе. Причем тарифы там динамические, если нагрузка на объекты увеличивается, то в приложении появляется больше заданий, а оплата за смену повышается.

Фото: пресс-служба Ozon

— Какие есть трудности в работе и что тебе нравится больше всего?

— Мне нравится, что в работе постоянно происходят изменения — внедряются новые процессы, программы, сервисы. Иногда бывает сложно адаптироваться, особенно если что-то еще на стадии тестирования, но это делает работу интереснее. Скучать не приходится — каждый день появляются новые задачи, и это держит в тонусе. Критических трудностей нет, скорее наоборот, — перемены и развитие дают энергию.

— Что именно тебе нравится в новых задачах и изменениях?

— Компания развивается, появляются новые процессы. Недавно, например, была новость, что Ozon впервые вышел в прибыль. Это приятно, чувствуешь себя частью команды, которая к этому шла. Пусть ты — маленький винтик, но все равно причастен к общему результату. Когда компания растет и достигает целей, это мотивирует продолжать работать и развиваться.

— Какие самые заметные изменения произошли в логистике за время твоей работы?

— Главные изменения — это рост объемов и технологичность процессов. Раньше заказы привозили небольшими «Газелями», потом стали приходить фуры. Появились тарные ящики, мобильные контейнеры, аллеи сортировки.

Раньше каждый постинг нужно было оклеивать вручную, упаковка часто была огромной и полупустой. Сейчас все стандартизировано, товар приходит упакованным, место в машине используется эффективно. Отдельно выделяется склад возвратов — раньше этим занимались прямо на основном объекте. Появилось направление крупногабарита — раньше в Сочи холодильники и стиральные машины можно было купить только офлайн, а теперь Ozon доставляет такие товары домой и поднимает на этаж. Для города это прорыв.

— Было ли за время твоей долгой работы желание уйти? Если да, то почему остаешься?

— Мысли о смене работы были, но быстро прошли. Наверное, всех такие мысли иногда посещают. В первый год, когда сталкиваешься с трудностями, начинаешь сомневаться, а потом понимаешь: компания растет, зарплаты индексируются, процессы становятся стабильнее. Даже если временно возникают сложности в компании, их решают, поэтому сейчас даже думать не хочу об уходе.

— Планируешь ли карьерный рост или переезд в другой регион?

— Я знаю, что в компании есть кадровый резерв и возможность переехать в другой регион на более высокую позицию — некоторые коллеги уже переехали, кто-то стал территориальным менеджером. Меня тоже приглашали на позицию на Северном Кавказе, но я отказался. Я родился в Сочи, мне здесь нравится. Я верю, что город будет развиваться, например у нас ведь планируют до Джубги прямую дорогу построить. Думаю, как только это сделают, Сочи ждет взрывной рост туристического потока, а бизнес продолжит здесь свое развитие.

Надеюсь, что когда-нибудь здесь появится фулфилмент-центр Ozon. По крайней мере, в планах есть строительство крупного логистического центра. Тогда и новые возможности откроются, вакансий станет больше. Пока я хочу оставаться здесь.

Фото: пресс-служба Ozon

— Есть ли у вас профессиональный сленг на складе?

— Конечно. У нас электроштабелеры — «кары», тарные ящики — «тазики». Терминалы сбора данных — просто «тэхи». Аллеи сортировки зовут «ромашками» или даже «Колизеем». У каждого склада свои привычные слова.

— Чем ты гордишься в работе и что отличает сотрудников Ozon?

— Горжусь, что мы с минимальными потерями доставляем товар людям. Приятно видеть, как люди выбирают Ozon — пишут в комментариях, что доверяют нашей доставке и поддержке. Это значит, что труд команды не напрасен. Это заслуга всех, кто работает в логистике и вкладывает в работу душу.

