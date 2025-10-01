Ozon ускорит оплату транспортным компаниям

С 1 октября компания будет оплачивать 50% стоимости перевозок сразу и сократит сроки постоплаты до пяти дней.

Маркетплейс сократил сроки оплаты перевозок транспортным компаниям. С 1 октября Ozon будет авансировать 50% затрат на перевозку с полной загрузкой машины. Компания также сократила срок постоплаты второй части суммы — 50% будут переведены в течение 5 дней вместо 45 дней, как было ранее, после подписания закрывающих документов. На первом этапе этот проект реализуют исключительно для перевозок по России, а в дальнейшем его расширят и на страны СНГ.

Для перевозчиков, которым выплата поступает на расчетный счет Ozon Банка, авансирование будет приходить в течение нескольких часов после погрузки на первой точке. Для клиентов других банков срок выплаты будет зависеть от условий в конкретной банковской организации, но не позже пяти банковских дней. Данные о платежах будут доступны в личном кабинете транспортной компании в мобильной и десктопной версиях приложения «Вози Ozon».

С изменением срока оплаты сотрудничающие с Ozon транспортные компании смогут эффективнее планировать свой бюджет. При этом Ozon сможет увеличить количество партнеров-перевозчиков и повысить эффективность и скорость перевозок при доставках товаров между складами в разных регионах РФ. Речь, в частности, идет о магистральных перевозках — между фулфилментом и сортировочным либо транзитным центрами. Именно через них товары в дальнейшем передаются в доставку непосредственно до клиента или в пункт выдачи заказов. Это станет еще одним шагом к максимально быстрой и удобной доставке заказов до потребителей по всей стране — количество клиентов маркетплейса по итогам второго квартала 2025 года превысило 60,5 млн человек.

Проект с середины сентября протестирован на определенной группе перевозчиков Ozon.

С августа 2025 года сотрудничать с маркетплейсом на логистической платформе «Вози Ozon» могут перевозчики с малотоннажным парком, составляющим до 1,5 тонны. При этом компания продолжает работать с большегрузными автомобилями в обычном формате. На сегодняшний день с платформой Ozon сотрудничают уже более двух тысяч транспортных компаний, при этом каждый день через «Вози Ozon» совершается приблизительно три тысячи рейсов. По планам компании, с введением обновленного способа оплаты число перевозчиков-партнеров увеличится как минимум в два раза.