Россиянам могут запретить возврат товаров на WB и Ozon: что будет с ценами

В России могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах. Минэкономразвития намерено обсудить этот вопрос до конца 2025 года. Маркетплейсы не выступают принципиально против этой идеи. Какие товары чаще всего не выкупаются, что станет невозвратным, как это повлияет на стоимость продукции — в материале NEWS.ru.

Что известно об ограничении возврата товаров на онлайн-площадках

В России могут ввести ограничения на возврат некоторых групп товаров на маркетплейсах. С предложением ввести невозвратные тарифы выступили в Минэкономразвития.

По словам главы министерства Максима Решетникова, бизнес сталкивается со злоупотреблениями со стороны покупателей и конкурентов, включая массовые возвраты и подмену товаров. Эти издержки в итоге отражаются в ценах. Министр добавил, что решение по данному вопросу может быть принято до конца 2025 года.

В ведомстве предлагают взять за основу систему с невозвратными билетами на самолет. Такие тарифы позволяют авиакомпаниям снизить цену билета для пассажиров. Взамен компания страхует себя от убытков, если человек по каким-то причинам откажется от полета.

Маркетплейсы готовы к обсуждению предложения Минэкономразвития, сообщили в Wildberries и Ozon. В компаниях заявили о необходимости сохранять системный баланс интересов продавцов и покупателей.

Какие действуют правила возврата товаров на онлайн-площадках

Ст. 26.1. закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предоставляет максимальную свободу покупателю. Потребитель вправе отказаться от товара на любом этапе: сразу после оформления покупки или когда товар уже передан в доставку. Чаще всего это можно сделать с помощью кнопки «отменить покупку». Нужно лишь указать причину (например, долгий срок доставки).

При получении можно отказаться от любых товаров, в том числе тех, которые являются невозвратными в обычных торговых точках: нижнего белья, косметики, бытовой химии и т. д. Для тех, кто делает покупки на онлайн-площадках, требования мягче, чем в офлайн-магазинах, так как потребители не могут в полной мере оценить продукцию по фотографии.

Товары без брака можно вернуть по любой причине в течение семи дней. Если на странице магазина нет информации о порядке и сроке возврата товаров, то от них можно отказаться в течение трех месяцев с момента покупки.

Не подлежат возврату любые товары, изготовленные по индивидуальному заказу: ювелирные украшения, бижутерия, очки, часы с гравировкой и т. п.

Кроме того, нельзя отказаться от приобретенной продукции в случаях, если были нарушены ее потребительские свойства или товарный вид (например, были сняты бирки, имеются следы носки).

При онлайн-покупке лекарственного средства для медицинского применения можно вернуть доставленный препарат надлежащего качества только до оплаты заказа.

Продавец имеет право взимать деньги за расходы на обратную доставку исправного товара. Если заказ оплачен баллами полностью или частично, то на счет вернется только сумма, оплаченная деньгами, а не вся стоимость покупки.

Какие товары чаще всего возвращают покупатели

В отдельных категориях, особенно в праздничные периоды, доля возвратов достигает 15–20%, сказал NEWS.ru независимый пиар-консультант Денис Голдман.

По данным исследования Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур»), чаще всего покупатели возвращают продавцам платья, сарафаны и солнцезащитные очки, заказанные на маркетплейсах.

Почти половина всех платьев и сарафанов отправляются обратно продавцам. Эта категория является лидером антирейтинга по доле возвратов — уровень выкупа составляет лишь 56,6%. На втором месте — солнцезащитные очки (65,7%), на третьем — детская обувь (68,8%). Аналитики связывают низкий процент выкупа одежды и обуви с проблемами выбора размера, материала, фасона, а также с несоответствием товара его онлайн-изображению.

Чтобы подстраховаться, покупатели зачастую заказывают сразу несколько размеров, а выкупают только один — подходящий.

Показатели выкупа у бижутерии и ремней заметно выше — 85%. Самую высокую лояльность демонстрируют покупатели тех товаров, где риски недовольства минимальны: корм для животных (98,9%), детское питание (97,1%) и продукты (96,1%). Потребители чаще всего приобретают проверенные позиции, которые точно подойдут. В данном случае большую роль играет полное соответствие товара описанию на карточке. Также высокие показатели выкупа у продукции для дома — зеркал, предметов освещения и мебели (95,5–96%).

Какие товары могут сделать невозвратными

По мнению Голдмана, перечень невозвратных товаров будет формироваться с учетом здравого смысла и международной практики.

«В первую очередь речь идет о продукции, которая теряет товарный вид после использования, — косметике, предметах личной гигиены, нижнем белье, а также о сезонных и праздничных товарах», — отметил собеседник NEWS.ru.

Возможные ограничения не коснутся продукции с самым низким процентом выкупа, в частности одежды и обуви, предположил в беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

«Есть другие товары, которые часто возвращают, но как быть с ними после этого, непонятно. Например, это косметика и продукты питания. Первыми нужно делать невозвратными именно их», — сказал эксперт по работе на маркетплейсах.

Как введение ограничений на возврат товаров повлияет на цены

Возможное введение ограничений на возврат товаров положительно повлияет на их стоимость, отметил Голдман.

«Сегодня издержки от возвратной логистики закладываются в цену продукции. На Wildberries возврат стоит фиксированные 50 рублей за единицу, на Ozon — от 63 до 1953 рублей в зависимости от модели работы продавца», — отметил он.

По словам эксперта, при массовых возвратах эти расходы существенно увеличивают итоговую стоимость товаров для добросовестных покупателей. Введение невозвратных тарифов позволит продавцам снизить закладываемые в стоимость риски и предложить более конкурентные цены на качественную отечественную продукцию, сказал Голдман.

В тех товарных группах, где будет ограничен возврат, цены немного снизятся, подчеркнул Попов. Продавцам не придется «зашивать» в стоимость продукции дополнительные расходы на логистику.

«В некоторых случаях, особенно если процент выкупа составляет всего 25–30%, они вынуждены закладывать траты на логистику в тройном объеме», — объяснил он. В случае с косметикой или с духами снизить цену станет еще проще, потому что сократится процент возврата товара, который в итоге превращается в брак (после возврата продать продукцию другому покупателю уже не получится), добавил Попов.

