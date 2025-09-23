Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:16

Власти рассмотрят меры для защиты торговли от злоупотреблений покупателей

Минэкономразвития России рассмотрит меры для введения невозврата на ряд товаров

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минэкономразвития РФ изучит вопрос о введении невозвратных платежей на ряд товарных позиций, сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании в Совфеде, которое транслировали в Telegram-канале верхней палаты парламента. Эта инициатива направлена на предотвращение недобросовестного поведения потребителей и защиту отечественных производителей.

По словам Решетникова, в настоящее время прорабатывается возможность введения «невозвратных тарифов» на отдельные категории товаров. Министр привел в пример аналогичную практику, существующую на рынке авиаперевозок, где билеты часто имеют невозвратный характер. В ведомстве указали на важность такого вопроса в контексте возможного уменьшения цен на товары.

Решетников подчеркнул, что данный вопрос требует серьезного обсуждения. Он отметил, что подобная мера потенциально может способствовать снижению цен на отечественную продукцию. Министр заверил, что министерство будет активно консультироваться с представителями бизнеса и Роспотребнадзором, чтобы учесть все нюансы и сложности, связанные с защитой прав потребителей.

Ранее Решетников сообщил, что проект федерального бюджета на грядущие три года будет сбалансированным. По его словам, это позволит решать задачи в сфере социально-экономического развития, обороны и безопасности страны.

