В Совфеде назвали задачи, которые решит новый федеральный бюджет России Решетников: новый бюджет России решит вопросы экономики и обороны

Проект федерального бюджета России на следующие три года будет сбалансированным, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе расширенного заседании комитета Совфеда по экономической политике. По его словам, которые приводит пресс-служба Минэкономразвития, это позволит решать задачи в сфере социально-экономического развития, обороны и безопасности.

Сбалансированный бюджет традиционно обеспечит исполнение всех социальных обязательств, реализацию национальных проектов, ну и, конечно, что сейчас крайне важно — решение задач обороны и безопасности, — подчеркнул руководитель ведомства.

Сбалансированность бюджета он назвал основой для замедления инфляции. Решетников уточнил, что по мере замедления инфляционных процессов будет открываться пространство для смягчения денежно-кредитной политики, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что российская экономика продолжит расти, но более скромными темпами. Сложившуюся тенденцию он назвал мягкой управляемой посадкой для замедления инфляции и выхода на сбалансированные темпы роста.