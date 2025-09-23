«Мягкая посадка»: Решетников описал ситуацию в российской экономике Решетников заявил, что экономика России будет расти более скромными темпами

Российская экономика продолжит расти, но более скромными темпами, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Сложившуюся тенденцию он назвал мягкой управляемой посадкой, передает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Экономика продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные темпы роста, — объяснил глава ведомства.

Ранее экономист Михаил Беляев выразил мнение, что предпосылок для нового мирового экономического кризиса пока немного. По его словам, влияние торговой войны США и Китая, а также других факторов на глобальную экономику часто преувеличивают.

До этого стало известно, что экономика РФ демонстрирует невысокий, но стабильный рост по ключевым показателям, таким как ВВП и доходы населения, что позволяет избежать рецессии. Согласно последним данным, индекс промышленного производства в стране за первые шесть месяцев текущего года составил 1,4%.