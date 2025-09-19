Экономист оценил предпосылки нового мирового кризиса

Предпосылок для нового мирового экономического кризиса пока немного, заявил в беседе с изданием Lenta.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, влияние торговой войны США и Китая и других факторов на глобальную экономику часто преувеличивают.

Торговая война США и Китая, как мы видим, перешла в сферу полемики. Обе стороны не знают, как выйти из этого, но и усугублять противостояние не хотят. Товарооборот между двумя странами огромный, экономики США и Китая взаимозависимы, так что если вдруг кто-то из них решит уничтожить другого, это будет уничтожение партнера по бизнесу, которое приведет только к негативным последствиям, — сказал Беляев.

Он также призвал не ждать рецессии. Кризиса из-за роста ставок центральных банков тоже не произойдет, повышать их не планируют. Эксперт напомнил, что инфляция в США не выше 3%, в Европе — 2%.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что экономика Евросоюза скатывается к росту госдолга, а еврозона вновь переживает кризис, сравнимый с началом 2010-х. Накопление долгов связано с ростом соцвыплат из-за старения населения и увеличением военных расходов за счет кредитов, что грозит новым витком процентных ставок и долговой пирамидой.