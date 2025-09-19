Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:40

Доцент перечислила растущие показатели российской экономики

Доцент Борисова: ВВП и доходы населения показали невысокий рост

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская экономика демонстрирует невысокий, но стабильный рост по ключевым показателям, таким как ВВП и доходы населения, что позволяет избежать рецессии, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. По ее словам, индекс промышленного производства в РФ за первые шесть месяцев текущего года составил 1,4%.

Заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что экономика находится в состоянии замедления, но не перешла в состояние рецессии, связано с тем, что ряд показателей демонстрируют пусть не высокий, но рост. В частности, ВВП вырастет к концу года на 1,5%. По сравнению с данными 2024 года темп роста экономики замедляется, но не демонстрирует падения. Согласно данным Росстата, доходы населения выросли на 8,7%. Индекс промышленного производства в первом полугодии 2025 года составляет 1,4%. Объем продаж товаров повседневного спроса в первом полугодии составил 15,8%, — пояснила Борисова.

Экономист также обратила внимание на наличие негативных тенденций в отдельных секторах. Она отметила, что во втором квартале 2025 года наблюдалось значительное падение спроса на жилую недвижимость на 39,8%. По ее словам, объем инвестиций российского бизнеса сократился на 733 млрд рублей, а индекс деловой активности PMI упал до уровня 47,5 пункта.

В то же время во втором квартале 2025 года в РФ наблюдалось падение спроса на жилую недвижимость в размере 39,8%. Объем инвестиций российским бизнесом сокращается на 733 млрд рублей. Сокращается рост деловой активности. Индекс PMI упал до уровня 47,5. Снижается объем выдачи кредитов. В первом полугодии 2025 года выдано нецелевых кредитов на 57,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следовательно, отсутствует общий тренд на сокращение экономики, поэтому второе полугодие позволит за счет корректировки денежно-кредитной политики добиться более высоких темпов роста ВВП, — резюмировала Борисова.

Ранее Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии. По ее словам, летом показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Глава ЦБ отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.

