Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах

Покупка продуктов питания все больше бьет по карманам россиян. Но, как оказалось, не только из-за привычной потребителям инфляции. Теперь производители, чтобы не поднимать цены в открытую, не только снижают количество товаров в упаковке, но заменяют дорогие ингредиенты в них на более дешевые. Это явление носит название стелсфляция. NEWS.ru рассказывает, как сегодня покупателю не дать себя обмануть.

Что такое инфляция

Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике, когда покупательная способность денег снижается. Это значит, что на одну и ту же сумму с течением времени можно купить меньше товаров, чем раньше.

Например, при годовой инфляция в 10% товар, стоивший 100 рублей, через год будет стоить уже 110 рублей.

Инфляция может затрагивать не все, а только часть товаров: остальные при этом могут никак не меняться в цене и даже дешеветь. Но если в среднем стоимость покупок растет, значит, в экономике наблюдается инфляция.

Особенно она чувствуется в изменении цен на продукты питания, товары повседневного спроса, коммунальные и транспортные услуги, которые входят в потребительскую корзину. Именно по этому набору товаров и услуг рассчитывается официальный уровень инфляции в России.

В макроэкономике выделяют два основных типа: инфляция спроса и инфляция издержек. В первом случае у людей появляется больше денег, а товаров при этом больше не становится. Если предложение не успевает за спросом, то цены начинают расти.

Инфляция издержек возникает в условиях, когда производителям становится дороже выпускать товары и оказывать услуги. Это может происходить из-за подорожания сырья, комплектующих, логистики, роста налогов и акцизов, а также, например, на фоне увеличения тарифов ЖКХ.

В итоге производитель увеличивает цены товара или услуги, тем самым перекладывая растущие издержки на покупателя.

Что такое шринкфляция

Шринкфляция — частный случай скрытой инфляции, когда производители уменьшают размер упаковки товара, сохраняя при этом его цену неизменной или даже повышая ее. Тем самым они компенсируют рост затрат на производство, чтобы не потерять прибыль.

Чаще всего шринкфляция затрагивает продукты питания (например, шоколад и кондитерские изделия, молочные продукты, консервы), но бывает, что этому подвергаются и непродовольственные товары: бытовая химия (например, стиральный порошок, зубная паста), косметика (к примеру, губная помада, кремы). Допустим, производитель всегда продавал молоко по литру в упаковке, а потом начал выпускать по 800–900 миллилитров. Другой пример — плитка шоколадки «похудела» с 100 до 75 граммов, но ее стоимость при этом осталась прежней.

Покупатель в данном случае не видит роста цены, но в итоге все равно платит больше.

Что такое скимпфляция

Скимпфляция — это ухудшение качества продуктов, когда производитель незаметно меняет рецепт и заменяет дорогие ингредиенты более дешевыми (к примеру, вместо какао-масла использует растительные жиры), чтобы оставить цены на прежнем уровне.

Слово skimp в переводе с английского означает «урезать», «экономить». Для потребителя это тоже не несет ничего хорошего: он платит те же деньги за товар, качество которого уже ниже.

Что известно о стелсфляции

Стелсфляция — это сочетание шринкфляции и скимпфляции: товары становятся меньше по объему и хуже по качеству, хотя ценники остаются прежними.

На то, что россияне стали жертвами двойной тактики производителей, обратил внимание вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). «Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. <…> Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — заявил Чернышов.

Он поделился результатами исследования, которое провела его команда. Из них следует, что абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — заметили сокращение объема или веса привычных товаров. 91% респондентов пожаловались, что продукты, которые они покупают, стали менее качественными, они изменили вкус и консистенцию.

Законна ли в России скрытая инфляция

Шринкфляция или скимпфляция — это заимствованные термины, как и любимый экономистами термин «оптимизация», у нас есть свой термин — минимизация, уменьшение, говорит NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По его словам, с точки зрения покупателя это некая хитрость производителя, хотя таковой не является, поскольку эти действия позволяет действующая нормативная база. В благом стремлении насытить рынок правительство РФ разрешило производителю самостоятельно определять потребительские характеристики, указывает Чеглов.

Главное требование — честно писать обо всем на упаковке. «Но если все писать на упаковке, поневоле используешь мелкий шрифт и снова вызываешь недовольство покупателя», — рассуждает экономист.

Как не дать себя обмануть

В первую очередь смотреть на цену и вес продукта, советует Чеглов. Если цена в условиях инфляции не растет, это логично ведет к уменьшению веса упаковки или замене какого-то ингредиента на более дешевый. В этом случае эксперт советует внимательно читать состав продукта, сравнивая с предыдущей версией. Или можно просто воспользоваться QR-кодом, который стали размещать некоторые производители, отмечает он.

Если производитель внес в рецепт более вредные заменители, то лучше поискать альтернативу либо соотнести результат со своим кошельком и также внимательно читать этикетку, продолжает эксперт. Если на упаковке указан знак ГОСТа, то можно сравнить текст с требованиями ГОСТа. Его несложно найти.

В условиях стелсфляции единственный вариант для покупателя — приобретать товары проверенных торговых марок/брендов, говорит NEWS.ru доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова. «Также можно покупать товары в большей упаковке, тогда это будет выгоднее», — добавляет она.

