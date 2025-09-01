Экономика России падает в рецессию? Когда ЦБ РФ снизит ключевую ставку

Экономике России может грозить рецессия, если ЦБ не снизит ключевую ставку. Когда ЦБ снизит ключевую ставку, когда будет заседание Центробанка, что угрожает экономике РФ?

12 сентября пройдет заседание совета директоров Банка России, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Финансовые СМИ пишут, что результатов заседания с нетерпением ожидают бизнес, промышленники и финансисты, которые настаивают на необходимости снижения ставки кредитования.

Банк России настаивает, что понижение ставки должно происходит постепенно. В прошлый раз ключевая ставка была снижена 25 июля. Минимальную планку кредитования в РФ снизили на 200 базисных пунктов — до 18%. По мнению некоторых экономистов, такая стоимость кредитов является, «по сути, запретительной».

Сбербанк ждет, что в сентябре ключевая ставка будет снижена до 16%. Об этом зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября. Попов подчеркнул: реальная ставка близка к историческим максимумам. При этом в России уже наблюдаются признаки охлаждения экономики.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что ставку могут понизить на 1% или 2%. В пользу осторожного шага аргументов больше, но в пользу широкого шага аргумент сильнее, считает банкир.

Этот главный аргумент — рекордно высокая ключевая ставка — перестал сдерживать инфляцию. Рост ВВП России во II квартале 2025 года замедлился до 1,1%, и теперь есть угроза не уложиться в намеченный Минфином бюджет.

«Сейчас важно не „заморозить“ экономику», — подчеркнул Пьянов.

Росстат сообщает, что годовая инфляция в июле 2025 года в России снизилась до 8,8% (аналитики ожидали 9%). За весь 2024 год рост цен составил 9,5%.

Что угрожает экономике России, будет ли рецессия, чем это грозит

Анатолий Попов полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 15%. Это существенно ниже, чем базовый среднесрочный прогноз Центробанка: там ожидали, что ключевая ставка составит 18,8–19,6% в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году.

Игорь Сечин заявил в комментарии к экономическому отчету «Роснефти», что таких темпов снижения ставки совершенно недостаточно. По его словам, из-за высокой ставки переукрепился рубль, что ведет к потерям как для бюджета страны, так и для компаний-экспортеров — но при этом никак не помогает рядовым потребителям.

Выручка «Роснефти» в 2025 году сократилась на 17,6% год к году, а чистая прибыль — на все 68,3%. При этом резко выросли тарифы естественных монополий в России: РЖД подорожала на 13,8%, транспортировка нефти — на 9,9%, тарифы на газ — на 10,2%, а на электричество — на 11,6%. Все это вместе ведет к росту цен и мешает снижать ключевую ставку, подчеркнул Сечин.

Будет ли рецессия в России, что происходит с экономикой

«Независимая газета» утверждает, что «управляемое охлаждение экономики» в России уже перешло в рецессию.

Эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) утверждают, что поддержку экономике сейчас оказывает только оборонная промышленность — гражданский сектор сокращает производство.

«По нашей предварительной оценке, во втором квартале с учетом сезонного и календарного факторов ВВП сократился на 0,6%», — сообщил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач в ходе экспертной дискуссии Столыпинского клуба.

Росстат ранее сообщал, что в I квартале 2025 года ВВП так же сократился на 0,6% по отношению к IV кварталу 2024-го. Два квартала замедления экономики подряд считаются технической рецессией, указывает «НГ». При этом инфляция фактически не сокращается. Даже если ключевую ставку снизят сразу на 10%, рост сразу не начнется, указывает член генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

«Пока внутреннее предложение товаров не развилось в достаточной степени, ЦБ так и не сможет добиться той постоянно низкой инфляции, ради которой он столько лет держит в узде денежно-кредитную политику. А значит, проблема никуда не исчезнет», — подчеркнул экономист.

