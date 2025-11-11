Маринад с соевым соусом и медом — запеченная утка тает во рту

Идеальная утка в духовке рождается с правильного маринада. Секрет — в сочетании сладости и соли, где соевый соус и мед создают золотистую глазурь и насыщенный вкус. Такой маринад делает мясо мягким, сочным и при этом придает утке аппетитный блеск, будто из ресторана.

Для приготовления маринада нужно смешать 5 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 2 зубчика чеснока, 1 чайную ложку имбиря и немного черного перца. Все ингредиенты взбиваются до однородности, затем полученной смесью тщательно обмазывают утку весом около 2 кг и оставляют мариноваться минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Запекают птицу при 180 градусах до готовности, периодически поливая выделяющимся соком. В результате — утка с хрустящей карамелизованной кожицей и сочным ароматным мясом. Такой маринад с соевым соусом и медом превращает обычное блюдо в праздничное.

Ранее мы поделились рецептом салата «Лисичка».