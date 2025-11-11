Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:28

Экономист объяснил, с чем связан рост цен на сельдь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России выросли цены на сельдь в связи с повышением спроса на этот продукт, заявил ОТР экономист Леонид Холод. Он добавил, что еще одним фактором стали инфляционные издержки.

Морская рыба дорожала очень быстро и очень бурно, а селедка — востребованный вид, соответственно, часть рыбы, которая дорогая, потеряла своих покупателей, но они пошли селедку покупать. Значит, спрос вырос. Если спрос вырос, то по законам рынка цена должна расти, — объяснил Холод.

По его словам, на подорожание сельди также повлиял рост цен на топливо, снасти, логистику, энергию и другое. Все это в совокупности вынудило участников продовольственной цепи увеличить стоимость своих услуг, подытожил экономист.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что цены на кофе повысятся в 2026 году в том случае, если курс рубля ослабнет по отношению к доллару. При этом, по его словам, на сегодняшний день российская валюта стабильна.

