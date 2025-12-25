Царский рулет с рыбкой и плавленым сыром — праздничная закуска за 15 минут: готовим к Новому году

Этот рулет — наглядный урок кулинарного волшебства. Обычные вареные овощи, яйца и плавленый сыр, уложенные слоями с благородной красной рыбой и свернутые в рулет, превращаются в изысканную нарядную закуску, достойную самого торжественного стола.

Две вареные картофелины и одну вареную морковь очищаю и натираю на отдельной терке. Два вареных яйца разделяю на белки и желтки. Белки натираю, желтки пока откладываю. На столе расстилаю пищевую пленку. На нее выкладываю первый ровный и плотный слой из натертой картофельной массы. Сверху накрываю картофель шестью пластами плавленого сыра. На сыр выкладываю слой натертой моркови, слегка его приминаю и смазываю тонким слоем майонеза. Следующим слоем распределяю натертые яичные белки. В центр получившегося прямоугольника из слоев выкладываю полоску из 150–200 г слабосоленой красной рыбы, нарезанной небольшими кусочками.

С помощью пищевой пленки аккуратно и плотно сворачиваю все в рулет, начиная с длинной стороны. Хорошо заворачиваю рулет в пленку и убираю в холодильник минимум на 1–2 часа для пропитки и уплотнения. Перед подачей снимаю пленку, обваливаю бока рулета в мелко натертых яичных желтках, нарезаю на порционные кружки и украшаю каждую икрой и веточкой зелени.

