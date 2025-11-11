Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли

Ученые ИКИ РАН прогнозируют усиление магнитных бурь 12 ноября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во вторник, 11 ноября, на Земле ожидаются слабые и умеренные магнитные бури, но уже в среду, 12 ноября, их интенсивность может возрасти до сильной, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На Солнце сохраняется вероятность новых мощных вспышек, в том числе высшего класса — Х.

Геомагнитная обстановка — в конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра, 12 ноября, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что предложение ввести больничные в период магнитных бурь является лишь попыткой авторов инициативы привлечь к себе внимание. На сегодняшний день нет подтвержденных данных, что повышенная солнечная активность влияет на состояние человека, пояснил он.

До этого сообщалось, что на следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.

