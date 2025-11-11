Минспорта и РФС обсуждают сокращение лимита на легионеров «Чемпионат»: Минспорта и РФС обсуждают сокращение лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ обсуждают три варианта изменения числа легионеров, сообщает «Чемпионат». В августе министр спорта Михаил Дегтярев заявил о желании ужесточить нынешний лимит на легионеров в российском футболе. Главное в этой инициативе — необходимость давать практику молодым российским игрокам и повышение качества привлекаемых иностранцев. Министр также критикует клубы за траты на иностранных игроков.

Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска, — посетовал Дегтярев.

Оптимальным вариантом для российского футбола он назвал формулу «пять легионеров на поле, 10 — в заявке». Министр обосновал необходимость новаций тем, что доля игрового времени иностранцев постоянно растет и если ничего не менять, то «российский футбол рискует потерять лицо». Руководство РФС и Российской премьер-лиги хотят оставить без изменений действующий лимит: «13 легионеров в заявке, восемь — на поле». Гипотетический, более мягкий вариант, который Дегтярев согласился обсуждать — 11 легионеров в заявке, семь играют на поле.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.