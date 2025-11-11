Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника

Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника ANI: взрыв у Красного форта в Дели расследуют как теракт

Власти Индии расследуют взрыв автомобиля у Красного форта в Нью-Дели как террористический акт, сообщает ANI со ссылкой на источник. По последним данным, погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения.

Предварительное расследование полиции Дели предполагает, что взрыв автомобиля в Ред-Форте мог быть атакой смертников. Все соответствующие органы работают над всеми аспектами, чтобы установить мотив взрыва, — сказал собеседники агентства.

Инцидент произошел в понедельник около 19:00 по местному времени у станции метро «Красный Форт». В результате мощного взрыва были повреждены три-четыре автомобиля, находившиеся рядом, а также пострадали пассажиры. По уточненным данным, восемь человек погибли, несколько получили травмы различной степени тяжести.

Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что власти начали расследование случившегося. Он подчеркнул, что следственные органы проведут всестороннюю проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва автомобиля у станции метро «Красный форт» в Дели. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.