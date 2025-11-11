Житель Москвы отправился в колонию за убийство малолетнего внука Москвич приговорен к 17 годам колонии за убийство внука в состоянии опьянения

Житель Москвы получил 17 лет лишения свободы за убийство малолетнего внука, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что 5 апреля 2025 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего проживания в квартире на ул. Твардовского, мужчина взял своего малолетнего внука 2023 г. р. за ногу и дважды ударил головой и телом о стену, — сказано в сообщении.

По версии следствия, смерть ребенка наступила мгновенно. Отмечается, что приговор был вынесен с учетом позиции прокуратуры и пока не успел вступить в законную силу.

