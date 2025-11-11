Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:48

Житель Москвы отправился в колонию за убийство малолетнего внука

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Москвы получил 17 лет лишения свободы за убийство малолетнего внука, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что 5 апреля 2025 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего проживания в квартире на ул. Твардовского, мужчина взял своего малолетнего внука 2023 г. р. за ногу и дважды ударил головой и телом о стену, — сказано в сообщении.

По версии следствия, смерть ребенка наступила мгновенно. Отмечается, что приговор был вынесен с учетом позиции прокуратуры и пока не успел вступить в законную силу.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.

Прежде в Калининградской области пожилая женщина совратила своего малолетнего внука. Участие в этом принимал также и отец мальчика, который снимал происходящее на видео. Ребенок жил в одной квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один из дней он активировал камеру на ноутбуке, и та зафиксировала момент совершения преступления.

