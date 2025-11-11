Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:48

Фармацевт объяснила, чем опасна грязная вытяжка на кухне

Фармацевт Золотарева: грязная вытяжка может стать средой для развития плесени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грязная вытяжка на кухне может стать средой для развития биологических и химических угроз — грибка и плесени, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что жировая пленка также снижает производительность.

Внутренние поверхности вытяжки, включая вентилятор и фильтры, постепенно покрываются плотным слоем жира, который представляет собой идеальную питательную среду для развития широкого спектра микроорганизмов. Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы, — рассказала Золотарева.

Эксперт отметила, что снижение мощности вытяжки может приводить к проблемам с вентиляцией. Для очищения она посоветовала использовать современные щелочные очистители на основе композиции ПАВ.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что осевые вытяжки для ванных комнат являются наиболее экономичным решением. По его словам, необходимо принимать во внимание не только финансовые затраты, но и уровень шума, производимого вентилятором.

Читайте также
Кухонный фартук без жира: копеечное средство для идеальной чистоты за 45 минут
Общество
Кухонный фартук без жира: копеечное средство для идеальной чистоты за 45 минут
Как вернуть конфоркам первозданный блеск: чудо‑средство из кухонной аптечки
Общество
Как вернуть конфоркам первозданный блеск: чудо‑средство из кухонной аптечки
Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить печень
Здоровье/красота
Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить печень
Врач назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах
Здоровье/красота
Врач назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах
Как отбелить темные швы между плиткой всего за четверть часа: ответ удивит даже бывалых хозяек
Общество
Как отбелить темные швы между плиткой всего за четверть часа: ответ удивит даже бывалых хозяек
кухни
здоровье
плесень
уборка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне
Россиянам рассказали о грядущем снижение цен на один деликатес
В Кремле заинтересовались содержанием контактов Токаева и Трампа
Госдума лишила депутата Воронцовского неприкосновенности
Названы сроки, когда Европа прекратит отправлять миллионы на помощь Украине
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.