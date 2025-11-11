Фармацевт объяснила, чем опасна грязная вытяжка на кухне Фармацевт Золотарева: грязная вытяжка может стать средой для развития плесени

Грязная вытяжка на кухне может стать средой для развития биологических и химических угроз — грибка и плесени, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что жировая пленка также снижает производительность.

Внутренние поверхности вытяжки, включая вентилятор и фильтры, постепенно покрываются плотным слоем жира, который представляет собой идеальную питательную среду для развития широкого спектра микроорганизмов. Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы, — рассказала Золотарева.

Эксперт отметила, что снижение мощности вытяжки может приводить к проблемам с вентиляцией. Для очищения она посоветовала использовать современные щелочные очистители на основе композиции ПАВ.

