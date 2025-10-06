Россиянам объяснили, как правильно выбрать и установить вытяжку в ванную

Осевые вытяжки для ванных комнат являются наиболее экономичным решением, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Однако, по его словам, необходимо принимать во внимание не только финансовые затраты, но и уровень шума, производимого вентилятором.

Сердце вентиляционной системы — это, конечно, сам вентилятор. Конструктивно они делятся на осевые и радиальные. Осевые наиболее экономичны и при небольшом давлении дают хороший КПД. Они просты в установке и обслуживании. Радиальные (центробежные) работают по принципу разрежения воздуха. Они создают большое давление, но потребляют энергии в три-четыре раза больше осевых, — отметил Васильев.

Он отметил, что вентилятор следует устанавливать либо на потолке, либо на верхней части стены — в центре или углу, где сходятся плиты. Кроме того, эксперт заявил, что устройство должно стоять напротив двери для равномерного распределения воздуха в помещении. По его словам, важно, чтобы между дверью и порогом был зазор.

За час воздух в ванной должен обновиться минимум пять-восемь раз. Нормальный уровень шума лопастей — от 30 Дб и ниже. По потребляемой мощности вентилятор должен быть в диапазоне от семи до 20 Вт. Чтобы безопасно использовать вентилятор в ванной, нужен показатель IPX 34 и выше. Вентилятор может также иметь таймер, датчики влажности или движения. «Умный» вентилятор эффективнее, ведь работает избирательно и экономит электричество, — добавил Васильев.

Он посоветовал выбирать размер вытяжки в зависимости от диаметра канала. По его словам, если канал шире сечения вентилятора, нужно установить трубу и заполнить пустоты монтажной пеной. Если же канал меньше, подчеркивает бизнесмен, его следует расширить с помощью перфоратора.

