03 октября 2025 в 07:00

Юрист ответил, что грозит за самовольную замену батарей в квартире

Юрист Салкин: замена батарей в квартире может повлечь штраф до 2,5 тысячи рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Замена батарей в квартире может обернуться штрафом до 2,5 тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, взыскание грозит в случае установки батареи другого типа.

За замену батарей может наступить ответственность, если при этом происходит переустройство, то есть меняется количество отопительных секций или вид батареи, например с чугунных на биметаллические. Часть 2 статьи 7.21 КРФоАП предполагает, что штраф составит от двух до двух с половиной тысяч рублей. И еще суд обяжет восстановить прежнее состояние, то есть вернуть все в соответствии с проектом дома, — объяснил Салкин.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявил, что соседи имеют право потребовать демонтировать наружный блок кондиционера в том случае, если нет разрешения на установку от 2/3 собственников многоквартирного дома. Он подчеркнул, что такое требование можно предъявить в любой ситуации, даже если одному из соседей просто не нравится внешний вид.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заявил, что Роспотребнадзор окажет содействие в решении проблемы с магазином у дома, который создает неудобства. По его словам, в противном случае добиться закрытия торговой точки можно через суд.

юристы
штрафы
квартиры
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
