Юрист ответил, что грозит за самовольную замену батарей в квартире Юрист Салкин: замена батарей в квартире может повлечь штраф до 2,5 тысячи рублей

Замена батарей в квартире может обернуться штрафом до 2,5 тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, взыскание грозит в случае установки батареи другого типа.

За замену батарей может наступить ответственность, если при этом происходит переустройство, то есть меняется количество отопительных секций или вид батареи, например с чугунных на биметаллические. Часть 2 статьи 7.21 КРФоАП предполагает, что штраф составит от двух до двух с половиной тысяч рублей. И еще суд обяжет восстановить прежнее состояние, то есть вернуть все в соответствии с проектом дома, — объяснил Салкин.

