11 ноября 2025 в 11:38

В РСТ раскрыли подробности ДТП с российскими туристами в Египте

РСТ: в разбившемся автобусе в Египте были граждане России, Швеции и Литвы

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Египте, находились граждане РФ, Швеции и Литвы, заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По его словам, в общей сложности пострадали 25 россиян, еще один погиб.

По предварительным данным, в разбившемся туристическом автобусе в Египте находилось двое граждан Литвы и Швеции. Помимо этого, пострадали 25 российских туристов, один человек погиб, — заявил Абдюханов.

Представитель РСТ добавил, что пострадавшим в аварии оказывается медицинская помощь. По его словам, туристы были отправлены в госпиталь города Рас-Гареб.

Сейчас все пострадавшие находятся в госпитале города Рас-Гареб, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заключил Абдюханов.

ДТП случилось в провинции Красное Море. Известно, что туристический автобус, который ехал из Аль-Гардафы на экскурсию, столкнулся с грузовиком. В общей сложности пострадали 36 пассажиров, при этом два человека погибли, один из которых водитель автобуса.

россияне
Египет
ДТП
происшествия
Александрина Гуловская
А. Гуловская
