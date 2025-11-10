Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:52

Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

WSJ: детективы установили «тихую тревогу» на паспорт обвиняемого в подрыве СП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детективы из Германии, расследовавшие подрыв «Северных потоков», вышли на настоящий паспорт обвиняемого в теракте гражданина Украины Сергея Кузнецова, сообщает газета Wall Street Journal. Они нашли документ с помощью «дружественной страны». После этого немецкие следователи установили на паспорт «тихую тревогу». Она должна была сработать при попытке пересечь границу Евросоюза.

Немецкая полиция установила на его паспорт так называемую тихую тревогу, которая должна была сработать при пересечении границы ЕС, — говорится в публикации.

Уточняется, что в попытках разыскать подозреваемого немецкие детективы решили проверить страны за пределами Евросоюза, в которые «ездят отдыхать украинцы». Вскоре им удалось заполучить копию паспорта мужчины с его настоящим именем и датой рождения.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам «Северных потоков». Команда детективов, работавшая над делом, собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех лет.

Германия
ФРГ
расследования
диверсии
теракты
Северные потоки
