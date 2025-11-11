Появилась запись беседы сотрудника ГУР со штурмоном ВКС об угоне МиГ-31

Федеральная служба безопасности опубликовала аудиозапись, на которой сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины дает указания летчику по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает «Россия 24». На ней собеседник рассказывает, на какой высоте и с какой скоростью необходимо лететь. Штурман заявляет, что у него не получится посадить борт.

Никто от тебя не требует фигуры высшего пилотажа. <…> Ничего сложного в этом нет, — отвечают ему.

Кроме того, собеседник рекомендует штурману полетать днем, чтобы попрактиковаться и обратить внимание на положение самолета. Также во время беседы сотрудник ГУР посоветовал пилотировать в горизонтальном полете, во время которого не нужно постоянно смотреть на приборы.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины планировала ликвидировать командира экипажа истребителя МиГ-31 путем нанесения отравляющего вещества на его кислородную маску. В ФСБ добавили, что отравление членов экипажа стало «визитной карточкой» украинской разведки и ее кураторов из Запада при попытках угона российских самолетов.