Ученые создали материал для «обучения» иммунной системы бороться с раком PNAS: ученые из США разработали гель для борьбы иммунной системы с раком

Специалисты американского Центра Моффитта разработали инновационный материал, способный «обучать» иммунную систему человека более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследователи создали специальный биоразлагаемый гель, который при подкожном введении постепенно высвобождает сигнальные молекулы — хемокины и цитокины.

В основе разработки лежит принцип работы третичных лимфоидных структур (ТЛС) — естественных скоплений иммунных клеток, которые иногда образуются непосредственно в опухолевых тканях. Эти уникальные образования играют ключевую роль в активации Т-клеток и других компонентов иммунной системы для распознавания и уничтожения раковых клеток.

Эксперименты на лабораторных мышах продемонстрировали впечатляющие результаты: искусственно созданные иммунные кластеры успешно активировали противоопухолевые Т-клетки и существенно замедляли рост злокачественных образований.

Ранее японские ученые выяснили, что ферментированная при помощи пробиотика из листьев банана стевия может стать эффективным средством в борьбе с раком поджелудочной железы. Растение способно убивать раковые клетки, сохраняя здоровые в целостности.

Эксперименты показали, что экстракт стевии в концентрации 200 микрограммов на миллилитр уничтожает до 30% болезнетворных клеток. При этом выяснилось, что ферментация с лактобактерией Lactobacillus plantarum усиливает целебные свойства растения.