09 ноября 2025 в 13:05

«Ждал разрешения жить»: Володин раскрыл секрет долголетия

Володин назвал осознанную жизнь главным секретом долголетия

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Секрет долгой жизни кроется не в диетах и спорте, а в умении жить в гармонии с собой — в «настоящей, полной жизни здесь и сейчас», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что к такому выводу пришел искусственный интеллект при анализе данных о долгожителях.

Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить. <...> Организм всю жизнь ждал разрешения жить. А когда получил — уже поздно, — отметил Володин.

По словам спикера ГД, исследования показали, что главным условием продолжительной жизни является не питание или генетика, а низкий уровень хронического стресса. Он уточнил, что речь идет о внутреннем конфликте, возникающем, когда человек живет не так, как хочет сам.

Володин добавил, что ИИ выделил несколько принципов долголетия: отказ от излишнего контроля, накопительства жизненных планов и жизни «на автопилоте». Среди факторов, продлевающих жизнь, — наличие близких людей, с которыми можно быть собой, и ясная жизненная цель.

Знаете, со многими выводами ИИ можно согласиться. <...> Желаю вам прожить настоящей, полной, своей жизнью! — резюмировал председатель ГД.

Ранее стало известно, что китайская биотехнологическая компания Lonvi Biosciences ведет активную разработку инновационных антивозрастных препаратов. Основой для создания таблеток долголетия стало уникальное соединение, выделенное из экстракта виноградных косточек.

Вячеслав Володин
Госдума
долгожители
искусственный интеллект
исследования
здоровье
стресс
