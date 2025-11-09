«Ждал разрешения жить»: Володин раскрыл секрет долголетия

Секрет долгой жизни кроется не в диетах и спорте, а в умении жить в гармонии с собой — в «настоящей, полной жизни здесь и сейчас», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что к такому выводу пришел искусственный интеллект при анализе данных о долгожителях.

Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить. <...> Организм всю жизнь ждал разрешения жить. А когда получил — уже поздно, — отметил Володин.

По словам спикера ГД, исследования показали, что главным условием продолжительной жизни является не питание или генетика, а низкий уровень хронического стресса. Он уточнил, что речь идет о внутреннем конфликте, возникающем, когда человек живет не так, как хочет сам.

Володин добавил, что ИИ выделил несколько принципов долголетия: отказ от излишнего контроля, накопительства жизненных планов и жизни «на автопилоте». Среди факторов, продлевающих жизнь, — наличие близких людей, с которыми можно быть собой, и ясная жизненная цель.

Знаете, со многими выводами ИИ можно согласиться. <...> Желаю вам прожить настоящей, полной, своей жизнью! — резюмировал председатель ГД.

